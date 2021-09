Inter, Romano fa il punto sul mercato: «Lautaro prolunga. No al Liverpool per Barella» (Di martedì 21 settembre 2021) Il giornalista Fabrizio Romano si è soffermato sul rinnovo di Lautaro Martinez e il futuro all’Inter di Barella Fabrizio Romano si è soffermato sul prossimo rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter e il futuro di Barella in nerazzurro. Le parole del giornalista nel podcast Here We Go. «Il Tottenham voleva seriamente Lautaro Martinez: hanno offerto 70 milioni di euro fissi più 20 di bonus, 10 facili da raggiungere e 10 difficili. Ma l’Inter ha detto no perché aveva già venduto Lukaku al Chelsea. Ora il ‘Toro’ prolungherà con il club nerazzurro per 5 anni e la clausola rescissoria sarà rimossa. Barella non è un’opzione per nessuno, l’Inter vuole tenerlo e sta già preparando un nuovo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 settembre 2021) Il giornalista Fabriziosi è soffermato sul rinnovo diMartinez e il futuro all’diFabriziosi è soffermato sul prossimo rinnovo diMartinez con l’e il futuro diin nerazzurro. Le parole del giornalista nel podcast Here We Go. «Il Tottenham voleva seriamenteMartinez: hanno offerto 70 milioni di euro fissi più 20 di bonus, 10 facili da raggiungere e 10 difficili. Ma l’ha detto no perché aveva già venduto Lukaku al Chelsea. Ora il ‘Toro’ prolungherà con il club nerazzurro per 5 anni e la clausola rescissoria sarà rimossa.non è un’opzione per nessuno, l’vuole tenerlo e sta già preparando un nuovo ...

