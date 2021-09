Insulti razzisti in Juventus Milan | la risposta di Maignan ai tifosi bianconeri

(Di martedì 21 settembre 2021) Mikeha scritto un lunghissimo messaggio, per rispondere agliricevuti inMikeha scritto una lunga lettera su quanto accaduto all’Allianz Stadium domenica, quando è stato bersagliato daglidurante il riscaldamento. Il messaggio a cuore aperto del portiere francese sui propri canali social. «Domenica sera all’Allianz Stadium idellami hanno preso di mira cone grida razziali. Cosa volete che dica? Che il razzismo è sbagliato e che questi sostenitori sono stupidi? Non si tratta di questo. Non sono né il primo né l’ultimo giocatore cui accade questo. Finché questi eventi vengono trattati come “incidenti ...

Non sono una vittima del razzismo, sono Mike, nero ed orgoglioso ". Con un post su Instagram, il portiere del Milan Mike Maignan risponde agliricevuti durante la sfida tra Juventus e Milan di domenica scorsa. Il numero uno rossonero ha elogiato il comportamento della società milanese , " si oppone a tutte le forme di ...Mike Maignan non ci sta e replica ai vergognosidei tifosi della Juve , in occasione dell'ultima sfida di campionato. " Domenica sera all'Allianz Stadium i tifosi della Juventus mi hanno preso di mira cone grida razziali - ...Il portiere rossonero Mike Maignan si è lasciato andare ad un lungo sfogo, attraverso un post su Instagram, in seguito ai cori razzisti ricevuti in ...Il portiere del Milan ha pubblicato una lettera, attraverso i canali social, dopo gli insulti ricevuti nel riscaldamento prima del match con la Juve.