Instagram diventa guida turistica: come usare la nuova funzione "Cerca sulla mappa" (Di martedì 21 settembre 2021) In un primo momento la funzione Cerca sulla mappa Instagram era stata annunciata per nuova Zelanda e Australia ma, alla fine, tra i paesi in cui verrà testata ci sarà anche l'Italia. Lo scopo è quello di rendere più semplice l'accesso a ristoranti, attrazioni turistiche e a tutti quei posti che vanno in tendenza sui social per la loro bellezza. Verrà inoltre data, sempre geolocalizzandosi, la possibilità di vedere i luoghi più popolari sul social nelle vicinanze. Utilizzando la tab Cerca si può, inoltre, individuare le migliori attività commerciali sulla base degli hashtag utilizzati e che si stanno Cercando in quel momento. Insomma, una vera e propria guida turistica che passa da uno dei social che ...

