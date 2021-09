IndyCar, calendario 2022: la carica delle 17 (Di martedì 21 settembre 2021) La IndyCar Series ha presentato il calendario della stagione 2022. Con il 2021 ormai prossimo alla conclusione (questa domenica si chiude il campionato a Long Beach), la serie americana per le monoposto prepara la stagione successiva, la quale prevede ben 17 gare. Di queste, 14 saranno trasmesse in diretta dalla NBC, che conferma il suo impegno come TV officiale del campionato. Le altre andranno in onda in streaming sulle piattaforme di proprietà della stessa NBC, da Peacock e NBCUniversal. In Italia la IndyCar è trasmessa su DAZN. IndyCar: quali novità nel calendario 2022? Il numero delle gare del 2022 è lo stesso di quest’anno. La differenza è che il calendario sarà più “spalmato”, con la speranza che la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 21 settembre 2021) LaSeries ha presentato ildella stagione. Con il 2021 ormai prossimo alla conclusione (questa domenica si chiude il campionato a Long Beach), la serie americana per le monoposto prepara la stagione successiva, la quale prevede ben 17 gare. Di queste, 14 saranno trasmesse in diretta dalla NBC, che conferma il suo impegno come TV officiale del campionato. Le altre andranno in onda in streaming sulle piattaforme di proprietà della stessa NBC, da Peacock e NBCUniversal. In Italia laè trasmessa su DAZN.: quali novità nel? Il numerogare delè lo stesso di quest’anno. La differenza è che ilsarà più “spalmato”, con la speranza che la ...

Advertising

EstebBeltramino : Indycar, il calendario 2022: il via in Florida, finale a Laguna Seca #motori #automobilismo - zazoomblog : IndyCar calendario 2022: ritorna l’Iowa si parte da St. Peterburg a fine febbraio - #IndyCar #calendario #2022:… - EstebBeltramino : Indycar, il calendario 2022: il via in Florida, finale a Laguna Seca #motori #automobilismo - Gazzetta_it : Indycar, il calendario 2022: il via dalla Florida in febbraio, finale a Laguna Seca. La Indy500 il 29 maggio - Motorsport_IT : #IndyCar | Ecco il calendario 2022, si parte a febbraio -