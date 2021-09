Indotto Acciaierie d’Italia Murciano e Cefaliello | “La calma prima della tempesta”

Leggi su tarantinitime

(Di martedì 21 settembre 2021) Continua la gestione scapestrata di Arcelor Mittal, oggi. Continuamente riceviamo lamentele, anzi vere e proprie richieste d’aiuto da parte delle aziende operanti nell’ambito dell’appalto del colosso siderurgico.Le prime a subire le angheriemultinazionale sono state le aziende monocommittenti, costrette ad elemosinare degli acconti su lavori effettuati e scaduti da tempo; adesso anche le aziende con le cosiddette spalle larghe, in quanto operanti in altri poli industriali nazionali, sono allo stremo, avendo già fatto ricorso diverse volte ad altri introiti.Le imprese da un lato sono in affanno per quel che riguarda il pagamento dei loro dipendenti, dall’altra non hanno più credibilità presso gli istituti di credito e i vari fornitori.Naturalmente nessuna azienda si lamenta pubblicamente , per timore di ...