Incidente sportivo a scuola, quali responsabilità in caso di fallo o di azione illecita durante il gioco. Casi concreti e sentenze (Di martedì 21 settembre 2021) Quando avviene un Incidente durante l'orario di educazione fisica scatta la denuncia di sinistro all'assicurazione dell'istituto. Sovente l'alunno, in persona dei genitori avanza richiesta di risarcimento nei confronti dell'istituto. In tal caso lo studente deve dimostrare il danno subito mentre l'istituto scolastico deve provare l'esclusione della responsabilità della struttura.

