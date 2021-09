In pochi alla manifestazione per una scuola migliore (Di martedì 21 settembre 2021) di Monica De Santis In pochi ieri pomeriggio hanno aderito, in piazza Amendola alla manifestazione di protesta pacifica indetta dalla Cobas Salerno, dal Coordinamento Scuole Aperte Salerno, dal’Hormé liberi di crescere e dal’UDS Salerno, a sostegno del mondo della scuola. La manifestazione che in contemporanea si è svolta anche in altre piazze d’Italia era stata indetta per porre all’attenzione del Governo e degi organi d’informazioni tutto ciò che a distanza di un anno e mezzo dall’inizio della pandemia non è stato fatto per le scuole. Come ad esempio la riduzione degli alunni per classe e il dare più spazi alle scuole. “Sappiamo che a Salerno e provincia alcuni Istituti Superiori, per sdoppiare le classi pollaio, hanno già reintrodotto, con l’assenso dei Collegi e dei Consigli ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 21 settembre 2021) di Monica De Santis Inieri pomeriggio hanno aderito, in piazza Amendoladi protesta pacifica indetta dCobas Salerno, dal Coordinamento Scuole Aperte Salerno, dal’Hormé liberi di crescere e dal’UDS Salerno, a sostegno del mondo della. Lache in contemporanea si è svolta anche in altre piazze d’Italia era stata indetta per porre all’attenzione del Governo e degi organi d’informazioni tutto ciò che a distanza di un anno e mezzo dall’inizio della pandemia non è stato fatto per le scuole. Come ad esempio la riduzione degli alunni per classe e il dare più spazi alle scuole. “Sappiamo che a Salerno e provincia alcuni Istituti Superiori, per sdoppiare le classi pollaio, hanno già reintrodotto, con l’assenso dei Collegi e dei Consigli ...

