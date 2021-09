In pista con il Green pass: le regole per la ripartenza, si prepara la nuova stagione sciistica (Di martedì 21 settembre 2021) Questa volta può finalmente essere quella buona per gli sciatori italiani. Dopo aver patito chiusure e (troppe) false partenze lo scorso inverno, le piste da sci della Penisola quest'anno... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 21 settembre 2021) Questa volta può finalmente essere quella buona per gli sciatori italiani. Dopo aver patito chiusure e (troppe) false partenze lo scorso inverno, le piste da sci della Penisola quest'anno...

Advertising

franz_house_vg : MotoGP che fa sognare tutti con la vittoria di @PeccoBagnaia. Eiaculo ogni volta che ti vedo primo, ma poi quel ter… - ahp68 : RT @notecosecitta: Usciva 30 anni fa per la @creationrecords una pietra miliare dei ’90. Con “Screamadelica” dei @ScreamOfficial il rock si… - maumou72 : RT @notecosecitta: Usciva 30 anni fa per la @creationrecords una pietra miliare dei ’90. Con “Screamadelica” dei @ScreamOfficial il rock si… - Dischivolanti : RT @notecosecitta: Usciva 30 anni fa per la @creationrecords una pietra miliare dei ’90. Con “Screamadelica” dei @ScreamOfficial il rock si… - circusfans_ita : BIG APPLE CIRCUS RIPARTE CON TANTE NOVITA' Il Big Apple Circus, fondato da Paul Binder e Michael Christinsen nel 19… -