Imprenditore sparito in Albania 9 mesi fa ritrovato a Livorno: «Cercavo il tesoro dell'isola di Montecristo» (Di martedì 21 settembre 2021) E' stato ritrovato a bordo di un gommone nei pressi di Livorno l'Imprenditore 45enne Davide Pecorelli di cui si erano perse le tracce lo scorso gennaio in Albania. Un lieto fine ma con tantissimi punti oscuri che gli inquirenti dovranno ricostruire. Pecorelli è stato recuperato a causa di un naufragio del gommone su cui viaggiava che ha avuto un problema tecnico. Agli uomini della capitaneria di porto che lo hanno tratto in salvo ha detto che stava raggiungendo l'isola di Montecristo per recuperare il tesoro. Imprenditore scomparso e ritrovato: convocato in Procura A bordo sono stati trovati un piccone, una vanga e una mappa con segnati alcuni punti dell'isola dove si presume ...

