Imprenditore ricomparso | «Cercavo il tesoro di Montecristo»

La storia l'Imprenditore umbro Davide Pecorelli, 45 anni, scomparso misteriosamente in Albania, all'inizio dello scorso gennaio e rintracciato venerdì scorso dopo avere avuto un problema con il gommone sul quale era, naufragato al largo di Livorno. A Perugia è stato sentito come persona informata sui fatti dalla Procura che ha aperto un fascicolo dopo la denuncia presentata dalla compagna dell'uomo

