"Il vero segreto del Napoli", l'agente si sbilancia: è un calciatore (Di martedì 21 settembre 2021) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Fulvio Marrucco, agente. Ecco quanto evidenziato: "La vittoria del Napoli contro l'Udinese? Il segreto sta nell'inserimento di Anguissa, che sta facendo girare al meglio tutti i compagni, a partire da Fabián Ruiz, più libero dalle marcature avversarie rispetto alle scorse stagioni. Anguissa può ricalcare le orme di Bagni e Allan. Con Spalletti i calciatori sono più tranquilli rispetto al periodo di Gattuso. Ciò che mi dà fiducia è che il Napoli ha tanti giocatori fermi per infortunio che possono essere determinanti nell’arco del campionato. Se fosse arrivato Emerson Palmieri, il Napoli sarebbe stato il favorito assoluto per la conquista dello scudetto. I cori contro Napoli? Non so perché lo stadio di Udine ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 21 settembre 2021) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Fulvio Marrucco,. Ecco quanto evidenziato: "La vittoria delcontro l'Udinese? Ilsta nell'inserimento di Anguissa, che sta facendo girare al meglio tutti i compagni, a partire da Fabián Ruiz, più libero dalle marcature avversarie rispetto alle scorse stagioni. Anguissa può ricalcare le orme di Bagni e Allan. Con Spalletti i calciatori sono più tranquilli rispetto al periodo di Gattuso. Ciò che mi dà fiducia è che ilha tanti giocatori fermi per infortunio che possono essere determinanti nell’arco del campionato. Se fosse arrivato Emerson Palmieri, ilsarebbe stato il favorito assoluto per la conquista dello scudetto. I cori contro? Non so perché lo stadio di Udine ...

