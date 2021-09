Il tesoriere | rapsodia dell’Italia dall’eterno ritorno

Leggi su formiche

(Di martedì 21 settembre 2021) Mi sono preso un week end prima di mettere in pagina il retrogusto, buono come l’aroma di un Calvados Millésimé 1970 (un Guillaume de Normandie) che mi ha lasciato il romanzo d’esordio di Gianluca Calvosa, Il, (Mondadori, 2021), una solida spy story di 400 pagine, piena di atmosfere e di scenografie che sembrano già guardare a una trasposizione cinematografica, con l’occhio attento alla calligrafica ricostruzione storica e il cuore sintonico con il battito nel cuore dell’Ideale. Lemma quest’ultimo che ha la stessa radice dell’ideologia, parola svanita nell’iperuranio delle cose dismesse e che con Calvosa torna a garrire – con qualche stanchezza, va detto – nel colore un po’ vintage di una bandiera di battaglie antiquarie. Perché il plot di questo libro, che è già piaciuto alla critica, si ficca in una cornice che richiama alla mente “il sipario strappato” di ...