Advertising

sportli26181512 : Il sorriso di Gasperini: 'Risultato giusto. E ora vorrei 4 punti contro le milanesi...': Il sorriso di Gasperini: '… - Gazzetta_it : Il sorriso di Gasperini: 'Risultato giusto. E ora vorrei 4 punti contro le milanesi...' -

Ultime Notizie dalla rete : sorriso Gasperini

La Gazzetta dello Sport

Problema tecnico ?non ritiene che dietro alle prestazioni meno brillanti ci sia un calo di condizione: "Quella c'è sempre stata. Dobbiamo crescere sul piano tecnico, ora sbagliamo cose ...... durante il match, saluta i suoi vecchi sostenitori con ilin faccia. Come riportato dal ...nel gennaio 2020 tra i tifosi della Fiorentina e l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero. Il ...Darmian, Dzeko e Perisic regalano nella ripresa il primato in classifica al tecnico nerazzurro. Espulso Nico Gonzalez al 78’ ...Infortunio Muriel - Punto interrogativo sul ritorno in campo di Mueriel e sui possibili tempi di recupero dell'attaccante colombiano.