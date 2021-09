Il segreto del Napoli targato Spalletti (Di martedì 21 settembre 2021) Nel Napoli di Spalletti c’è davvero spazio per tutti. Mister Luciano Spalletti, sin dal primo giorno di ritiro a Dimaro, non solo per necessità, è … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 21 settembre 2021) Neldic’è davvero spazio per tutti. Mister Luciano, sin dal primo giorno di ritiro a Dimaro, non solo per necessità, è … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

foggylady : RT @federicalucche5: La matematica mi confonde. Come misura del mondo è strana. Due finestre fanno una vista? Quattro muri sono una casa?… - wonderful_g : RT @federicalucche5: La matematica mi confonde. Come misura del mondo è strana. Due finestre fanno una vista? Quattro muri sono una casa?… - del_pensiero : RT @federicalucche5: La matematica mi confonde. Come misura del mondo è strana. Due finestre fanno una vista? Quattro muri sono una casa?… - StachAnna : RT @federicalucche5: La matematica mi confonde. Come misura del mondo è strana. Due finestre fanno una vista? Quattro muri sono una casa?… - artispolitical : RT @federicalucche5: La matematica mi confonde. Come misura del mondo è strana. Due finestre fanno una vista? Quattro muri sono una casa?… -