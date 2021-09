Il Procuratore antimafia Cafiero De Raho: “Oggi la criminalità si infiltra nell’economia” (Di martedì 21 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Oggi la camorra come la mafia e ‘ndragheta tendono a infiltrarsi nell’economia e a utilizzare i reati tradizionali soltanto come una fonte della loro cassa da reinvestire e quindi come fonte di ricchezza che deve essere poi movimentata nell’economia”. Lo ha detto il Procuratore nazionale antimafia, Federico Cafiero De Raho, a margine della presentazione del libro de Il Mattino ‘Per Giancarl Siani’. De Raho ha evidenziato che la camorra che agiva ai tempi di Siani era ”una criminalità molto violenta che si esprimeva con omicidi, con violenze, con esplosioni di ordigni attraverso un’attività che era soprattutto finalizzata a controllare il territorio”. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “la camorra come la mafia e ‘ndragheta tendono arsie a utilizzare i reati tradizionali soltanto come una fonte della loro cassa da reinvestire e quindi come fonte di ricchezza che deve essere poi movimentata”. Lo ha detto ilnazionale, FedericoDe, a margine della presentazione del libro de Il Mattino ‘Per Giancarl Siani’. Deha evidenziato che la camorra che agiva ai tempi di Siani era ”unamolto violenta che si esprimeva con omicidi, con violenze, con esplosioni di ordigni attraverso un’attività che era soprattutto finalizzata a controllare il territorio”. L'articolo proviene da ...

Advertising

anteprima24 : ** Il Procuratore antimafia Cafiero De Raho: 'Oggi la criminalità si infiltra nell'economia' **… - OumRitchy10 : Morto d'uno procuratore #antimafia in #italia di tribunale ???????? - gagliardamente : @recordisco @GiuliaCortese1 In realtà c’è chi non la pensa come Gratteri. Il quale dice peraltro che uno stato non… - MariaLa36193924 : Il Procuratore antimafia Gratteri a giovani e 'progressisti': no alla legalizzazione della #cannabis - Valmont04479300 : RT @fcimini: arrestato Messina Denaro in Olanda… ma era una bufala… forse bisogna chiedere a Cafiero de Raho che da anni intervistati dice… -