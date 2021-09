Il Piccolo America riapre il Cinema Troisi: da oggi in esclusiva nazionale la Palma D'Oro Titane (Di martedì 21 settembre 2021) La Palma d'Oro Titane inaugura la stagione del Cinema Troisi in anteprima nazionale, la regista Julia Ducournau e il protagonista Vincent Lindon interverranno oggi per presentarlo. riapre oggi 21 settembre, dopo 8 anni di chiusura, il Cinema Troisi, nel cuore di Trastevere, restituito alla città dall'Associazione Piccolo America, che festeggia così - con un traguardo che è anche un nuovo inizio - i primi dieci anni di un'esperienza che ha segnato nel profondo la scena culturale non solo romana. A inaugurare il Cinema Troisi, grazie alla collaborazione di I Wonder Pictures, un vero e proprio film-manifesto, oltre che uno dei titoli più discussi delle ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 settembre 2021) Lad'Oroinaugura la stagione delin anteprima, la regista Julia Ducournau e il protagonista Vincent Lindon interverrannoper presentarlo.21 settembre, dopo 8 anni di chiusura, il, nel cuore di Trastevere, restituito alla città dall'Associazione, che festeggia così - con un traguardo che è anche un nuovo inizio - i primi dieci anni di un'esperienza che ha segnato nel profondo la scena culturale non solo romana. A inaugurare il, grazie alla collaborazione di I Wonder Pictures, un vero e proprio film-manifesto, oltre che uno dei titoli più discussi delle ...

