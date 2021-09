Il Papa ha un monito per i suoi “nemici” in Vaticano: “Tanti mi volevano morto, ma sono ancora qua” (Di martedì 21 settembre 2021) Roma, 21 sett – Papa Bergoglio ironizza, sì, ma manda un messaggio chiaro a chi, probabilmente all’interno dello stesso Vaticano, preferirebbe vederlo magari non morto, ma defilato: “Io sono in ottima salute, sono ancora vivo”. Papa: “Vivo, anche se taluni mi volevano morto” “Come sto? sono ancora vivo. Nonostante alcuni mi volessero morto”, ha detto Papa Francesco durante un meeting con i confratelli gesuiti in Slovacchia. Il riferimento è ai gossip che si sono rincorsi (soprattutto all’interno del Vaticano) in seguito all’operazione al colon subita a luglio. Il riferimento ai prelati “nemici” “So che ci ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 21 settembre 2021) Roma, 21 sett –Bergoglio ironizza, sì, ma manda un messaggio chiaro a chi, probabilmente all’interno dello stesso, preferirebbe vederlo magari non, ma defilato: “Ioin ottima salute,vivo”.: “Vivo, anche se taluni mi” “Come sto?vivo. Nonostante alcuni mi volessero”, ha dettoFrancesco durante un meeting con i confratelli gesuiti in Slovacchia. Il riferimento è ai gossip che sirincorsi (soprattutto all’interno del) in seguito all’operazione al colon subita a luglio. Il riferimento ai prelati “” “So che ci ...

