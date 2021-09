Il papà gli vieta il vaccino, 16enne fa causa e la vince. Giudice dispone dose d'urgenza (Di martedì 21 settembre 2021) Ha vinto la sua battaglia un ragazzino di 16 anni che voleva vaccinarsi contro il parere di uno dei genitori. Il Giudice tutelare di Arezzo, accogliendo il ricorso del suo legale, avvocato Gianni Baldini, ha disposto in via d’urgenza la sua vaccinazione, chiedendo che il personale dell’accettazione dell’hub vaccinale acquisisca prima di procedere sia il suo consenso che quello del genitore favorevole. “Si tratta di una sentenza clamorosa - commenta esprimendo la sua soddisfazione l’avvocato Baldini, presidente dell’associazione avvocati matrimonialisti della Toscana -, in pratica una sentenza penale in ambito civile su questioni che riguardano i vaccini”. “Solitamente - precisa sempre Baldini - il Giudice, se accoglie il ricorso, chiede al ricorrente che notifichi ricorso alla controparte, fisso udienza, la fa e poi decide”. “In questo ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 21 settembre 2021) Ha vinto la sua battaglia un ragazzino di 16 anni che voleva vaccinarsi contro il parere di uno dei genitori. Iltutelare di Arezzo, accogliendo il ricorso del suo legale, avvocato Gianni Baldini, ha disposto in via d’la sua vaccinazione, chiedendo che il personale dell’accettazione dell’hub vaccinale acquisisca prima di procedere sia il suo consenso che quello del genitore favorevole. “Si tratta di una sentenza clamorosa - commenta esprimendo la sua soddisfazione l’avvocato Baldini, presidente dell’associazione avvocati matrimonialisti della Toscana -, in pratica una sentenza penale in ambito civile su questioni che riguardano i vaccini”. “Solitamente - precisa sempre Baldini - il, se accoglie il ricorso, chiede al ricorrente che notifichi ricorso alla controparte, fisso udienza, la fa e poi decide”. “In questo ...

Advertising

vaticannews_it : #19settembre Vuoi primeggiare? Servi”. #PapaFrancesco all'#Angelus traccia la via del servizio soprattutto verso… - SusannaCeccardi : Una mamma e papà toscani mi hanno segnalato che all'asilo del loro bambino per le comunicazioni usano 'genitore 1'.… - Avvenire_Nei : Non abbiate paura di uscire incontro a chi è emarginato. Vi accorgerete di uscire incontro a Gesù. Egli vi attende… - HuffPostItalia : Il papà gli vieta il vaccino, 16enne fa causa e la vince. Giudice dispone dose d'urgenza - lodgehtr : RT @Dio: Parliamone: vi pare che Michelangelo possa aver ritratto Dio di spalle CASUALMENTE nel momento in cui il vento gli scopre il seder… -