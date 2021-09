Il papa, chi tramava e la Chiesa che non torna indietro (Di martedì 21 settembre 2021) Che la conversazione tra il papa, recentemente sottoposto a intervento chirurgico, e i gesuiti che ha incontrato in Slovacchia si aprisse con la domanda “come sta?” è normale. Non è questo che sorprende nel resoconto di quella conversazione pubblicato oggi da La Civiltà Cattolica. A sorprendere è la risposta: “Ancora vivo. Nonostante alcuni mi volessero morto. So che ci sono stati persino incontri tra prelati, i quali pensavano che il papa fosse più grave di quel che veniva detto. Preparavano il conclave. Pazienza! Grazie a Dio, sto bene. Fare quell’intervento chirurgico è stata una decisione che io non volevo prendere: è stato un infermiere a convincermi. Gli infermieri a volte capiscono la situazione più dei medici perché sono in contatto diretto con i pazienti”. Non è proprio un esempio di “vicinanza” al successore di Pietro, mentre la vicinanza è ... Leggi su formiche (Di martedì 21 settembre 2021) Che la conversazione tra il, recentemente sottoposto a intervento chirurgico, e i gesuiti che ha incontrato in Slovacchia si aprisse con la domanda “come sta?” è normale. Non è questo che sorprende nel resoconto di quella conversazione pubblicato oggi da La Civiltà Cattolica. A sorprendere è la risposta: “Ancora vivo. Nonostante alcuni mi volessero morto. So che ci sono stati persino incontri tra prelati, i quali pensavano che ilfosse più grave di quel che veniva detto. Preparavano il conclave. Pazienza! Grazie a Dio, sto bene. Fare quell’intervento chirurgico è stata una decisione che io non volevo prendere: è stato un infermiere a convincermi. Gli infermieri a volte capiscono la situazione più dei medici perché sono in contatto diretto con i pazienti”. Non è proprio un esempio di “vicinanza” al successore di Pietro, mentre la vicinanza è ...

Avvenire_Nei : Non abbiate paura di uscire incontro a chi è emarginato. Vi accorgerete di uscire incontro a Gesù. Egli vi attende… - ricristiano1 : Chi voleva morto il papa? Chi vuole tornare indietro? Su Civiltà Cattolica un grande colloquio slovacco con il papa! - occhio_notizie : 'Ancora vivo. Nonostante alcuni mi volessero morto. So che ci sono stati persino incontri tra prelati, i quali pens… - TittiNesta : Problema risolto sono due boni stratosferici e non saprei chi scegliere un po'come quando ti fanno la domanda vuoi… - giul91 : Chi è il tuo idolo? Vlahovic:“Il mio idolo è mio papà. Mia mamma. Mia sorella. Loro sono i miei idoli.” #piediperterra -