Il Paese dove Netflix si può guardare gratuitamente, senza abbonamento (Di martedì 21 settembre 2021) Non si tratta di un'opera pia, ma di una strategia di marketing mirato per creare mercato anche dove – almeno per il momento – non c'è. È con questo spirito critico che va letta la notizia di Netflix che ha offerto ai cittadini del Kenya la possibilità di guardare parte dei suoi contenuti, accedendo dal proprio dispositivo mobile Android. Il tutto senza sottoscrivere alcun abbonamento. LEGGI ANCHE > Campionessa di scacchi fa causa a Netflix per essere stata insultata in "La regina degli scacchi" Ovviamente la libreria di film e serie tv è limitata (e non di poco) rispetto all'offerta disponibile nel resto del mondo. Si parla, infatti, di circa un quarto dei contenuti disponibili a livello globale. Sta di fatto, però, che la mossa di Netflix Kenya punta dritta a ...

