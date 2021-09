Il padre è morto di covid, 12enne chiede di essere vaccinato come regalo di compleanno (Di martedì 21 settembre 2021) L?11 maggio 2020, circa due mesi dopo aver manifestato i primi sintomi, l’agente di polizia di Glen Ridge è morto a 45 anni in un letto d’ospedale, per le complicanze dovute al covid. A un anno di distanza, il figlio Gavin ha chiesto e ottenuto un unico regalo per il suo dodicesimo compleanno: essere vaccinato contro il virus che aveva ucciso il padre. La madre Alice lo ha accompagnato a ricevere la sua dose Pfizer la scorsa domenica, in una farmacia a diversi chilometri di distanza dalla loro casa di Glen Ridge, in New Jersey. Aveva così fretta, racconta la donna al Washington Post, che non ha voluto attendere neanche il lunedì, quando avrebbe aperto una struttura più vicina a casa. Quando l’iniezione è avvenuta, ha tirato un sospiro di sollievo. “Se un bambino può ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 21 settembre 2021) L?11 maggio 2020, circa due mesi dopo aver manifestato i primi sintomi, l’agente di polizia di Glen Ridge èa 45 anni in un letto d’ospedale, per le complicanze dovute al. A un anno di distanza, il figlio Gavin ha chiesto e ottenuto un unicoper il suo dodicesimocontro il virus che aveva ucciso il. La madre Alice lo ha accompagnato a ricevere la sua dose Pfizer la scorsa domenica, in una farmacia a diversi chilometri di distanza dalla loro casa di Glen Ridge, in New Jersey. Aveva così fretta, racconta la donna al Washington Post, che non ha voluto attendere neanche il lunedì, quando avrebbe aperto una struttura più vicina a casa. Quando l’iniezione è avvenuta, ha tirato un sospiro di sollievo. “Se un bambino può ...

