Il gioco attivo come fondamento della crescita: parlano gli esperti (Di martedì 21 settembre 2021) Il gioco attivo nella crescita di ogni bambino è un valore insostituibile. Oggi i piccoli però non vi dedicano abbastanza tempo, perdendo così un fattore essenziale della loro infanzia, oltre che la possibilità di imparare competenze fondamentali per il loro sviluppo. Partendo da questa situazione, Little Tikes (brand globale che da oltre 50 anni realizza giocattoli che stimolano la fantasia e l'azione) ha voluto lanciare un messaggio forte col progetto Esci fuori. Cresci dentro! per sensibilizzare famiglie, istituzioni e società sulla centralità del gioco attivo per il bambino. Attraverso il gioco infatti i bambini imparano a creare ed esplorare un mondo che sono in grado di padroneggiare, possono sviluppare competenze, imparare a prendere decisioni, a risolvere ...

