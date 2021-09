Il film su Lamborghini accelera, ‘ciak’ a Cento e Roma (Di martedì 21 settembre 2021) Hanno preso il via le riprese del film "Lamborghini", la pellicola dedicata alla vita dell'icona dell'industria automobilistica Ferruccio Lamborghini e di cui è stata girata una prima parte già nel 2018. Ad annunciarlo è la Ilbe (Iervolino and Lady Bacardi Entertainment), società attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi per il mercato internazionale e quotata sul mercato Aim Italia di Borsa Italiana. Il 'ciak' avverrà Cento, in Emilia-Romagna e Roma, e la conclusione è prevista per l'8 ottobre. La pellicola è prodotta da Lambo film llc e vede Notorious Pictures come responsabile, insieme a Ilbe della produzione esecutiva. La regia e la sceneggiatura del film sono state affidate a Bobby Moresco, premio Oscar per la sceneggiatura di "Crash".Il cast vede la ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 21 settembre 2021) Hanno preso il via le riprese del", la pellicola dedicata alla vita dell'icona dell'industria automobilistica Ferruccioe di cui è stata girata una prima parte già nel 2018. Ad annunciarlo è la Ilbe (Iervolino and Lady Bacardi Entertainment), società attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi per il mercato internazionale e quotata sul mercato Aim Italia di Borsa Italiana. Il 'ciak' avverrà, in Emilia-Romagna e Roma, e la conclusione è prevista per l'8 ottobre. La pellicola è prodotta da Lambollc e vede Notorious Pictures come responsabile, insieme a Ilbe della produzione esecutiva. La regia e la sceneggiatura delsono state affidate a Bobby Moresco, premio Oscar per la sceneggiatura di "Crash".Il cast vede la ...

