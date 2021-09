«Il Cremlino ha ucciso Litvinenko»: la sentenza della Corte Europea sul caso dell’ex spia russa avvelenata (Di martedì 21 settembre 2021) La Russia è responsabile dell’assassinio dell’ex spia Aleksander Litvinenko, avvenuto per avvelenamento il 23 novembre del 2006 nel Regno Unito. Lo ha stabilito la Corte Europea dei diritti umani di Strasburgo. Litvinenko, ex agente dei servizi segreti russi poi divenuto dissidente, è morto a causa di un avvelenamento da radiazione da polonio-210, un isotopo radioattivo, in circostanze mai chiarite. Alcune tracce di polonio sono state individuate in diversi locali della capitale britannica nei quali l’ex agente si trovava prima del ricovero. Aleksandr Val’terovi? Litvinenko fu avvelenato bevendo thé verde “corretto” con il potente isotopo radioattivo al Millennium Hotel di Londra dove si era rifugiato. La Cedu accusa Putin A ricorrere alla Cedu ... Leggi su open.online (Di martedì 21 settembre 2021) La Russia è responsabile dell’assassinioAleksander, avvenuto per avvelenamento il 23 novembre del 2006 nel Regno Unito. Lo ha stabilito ladei diritti umani di Strasburgo., ex agente dei servizi segreti russi poi divenuto dissidente, è morto a causa di un avvelenamento da radiazione da polonio-210, un isotopo radioattivo, in circostanze mai chiarite. Alcune tracce di polonio sono state individuate in diversi localicapitale britannica nei quali l’ex agente si trovava prima del ricovero. Aleksandr Val’terovi?fu avvelenato bevendo thé verde “corretto” con il potente isotopo radioattivo al Millennium Hotel di Londra dove si era rifugiato. La Cedu accusa Putin A ricorrere alla Cedu ...

Advertising

zazoomblog : Per la Cedu Litvinenko fu ucciso da due killer mandati dal governo russo. L’ex 007 del Kgb fu avvelenato a Londra c… - rtl1025 : ???? Il portavoce del #Cremlino, Dmitry #Peskov, ha bollato come 'infondate' le conclusioni della Corte europea dei d… - fcolarieti : Per la Cedu Litvinenko fu ucciso da due killer mandati dal governo russo. L’ex 007 del Kgb fu avvelenato a Londra c… -