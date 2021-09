Il cofondatore di Tesla investe 1,7 miliardi nelle batterie riciclate (Di martedì 21 settembre 2021) Redwood Materials è una startup fondata da JB Straubel, con l’intento di fare grandi passi in avanti verso l’energia sostenibile e di dare una nuova vita alle batterie, riciclandole e diminuendone l’impatto ambientale alla fine del loro utilizzo. Nel mese di luglio, Straubel, noto per essere il cofondatore di Tesla, è riuscito a raccogliere circa 700 milioni di dollari, che saranno integralmente investiti nell’attività di “recupero di litio, cobalto, nichel e di altri metalli utili per produrre celle agli ioni di litio per i veicoli elettrici,” come ha sottolineato Forbes lo scorso mese. L’obbiettivo della startup è quello di costruire un nuovo impianto produttivo, aumentare le dimensioni di quello esistente e creare centinaia di nuovi di posti di lavoro. A metà settembre, però, Straubel ha annunciato un nuovo proposito: andare oltre ... Leggi su formiche (Di martedì 21 settembre 2021) Redwood Materials è una startup fondata da JB Straubel, con l’intento di fare grandi passi in avanti verso l’energia sostenibile e di dare una nuova vita alle, riciclandole e diminuendone l’impatto ambientale alla fine del loro utilizzo. Nel mese di luglio, Straubel, noto per essere ildi, è riuscito a raccogliere circa 700 milioni di dollari, che saranno integralmente investiti nell’attività di “recupero di litio, cobalto, nichel e di altri metalli utili per produrre celle agli ioni di litio per i veicoli elettrici,” come ha sottolineato Forbes lo scorso mese. L’obbiettivo della startup è quello di costruire un nuovo impianto produttivo, aumentare le dimensioni di quello esistente e creare centinaia di nuovi di posti di lavoro. A metà settembre, però, Straubel ha annunciato un nuovo proposito: andare oltre ...

