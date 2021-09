Il Chelsea soffia un obiettivo della Juventus!

Leggi su rompipallone

(Di martedì 21 settembre 2021) La Juventus è in difficoltà in questo inizio di stagione. Allegri spera contro lo Spezia di trovare la prima vittoria stagionale in campionato. In diversi reparti, le cose non stanno come ci si aspettava. Ed è per questo che i bianconeri andranno a caccia di nuovi nomi per gennaio dopo il mancato il ritorno di Pjanic quest’estate. Tchouameni, da tempo nel mirinoJuve, potrebbe saltare per l’avanzata delnella trattativa. Secondo todofichajes.com i blues sembrano molto vicini al calciatore e sarebbero in procinto di presentare un’offerta ufficiale di 40 milioni di euro per bloccare il centrocampista. Questa cifra potrebbe essere più che sufficiente per il Monaco e darebbe il via libera per la cessione. LEGGI ANCHE: Juventus, super offerta per Chiesa! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.