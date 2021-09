Il caso del pugile coi tatuaggi nazisti arriva a palazzo Chigi, l’attacco dell’ufficio Antidiscriminazioni: «Broili deve essere espulso» (Di martedì 21 settembre 2021) Sul caso di Michele Broili adesso sono puntati anche i fari dell’Una, l’ufficio nazionale Antidiscriminazioni razziali che risponde direttamente alla presidenza del Consiglio. Dal direttore Triantafillos Loukarelis arriva la condanna senza appello del: «grave episodio» che ha visto il pugile salire sul ring a Trieste lo scorso 18 settembre con il torace ricoperto di tatuaggi con simboli nazisti. Da palazzo Chigi sembrano aver preso la vicenda con la massima serietà, al punto da aprire un contatto diretto con la Federazione pugilistica italiana per seguire da vicino l’esito di un possibile procedimento disciplinare della giustizia federale. Quel gesto per l’Unar: «non può restare impunito». E a questo punto la Fpi non potrà ... Leggi su open.online (Di martedì 21 settembre 2021) Suldi Micheleadesso sono puntati anche i fari dell’Una, l’ufficio nazionalerazziali che risponde direttamente alla presidenza del Consiglio. Dal direttore Triantafillos Loukarelisla condanna senza appello del: «grave episodio» che ha visto ilsalire sul ring a Trieste lo scorso 18 settembre con il torace ricoperto dicon simboli. Dasembrano aver preso la vicenda con la massima serietà, al punto da aprire un contatto diretto con la Federazione pugilistica italiana per seguire da vicino l’esito di un possibile procedimento disciplinare della giustizia federale. Quel gesto per l’Unar: «non può restare impunito». E a questo punto la Fpi non potrà ...

Advertising

CarloCalenda : ???? L’unico argomento che gli è rimasto è quello del voto utile. Un breve video per spiegare perché in questo caso è… - AlbertoBagnai : Lancio un concorso di “ggiornalismo creativo”: come faranno i migliori amici dell’uomo che si vuole informare a dem… - SusannaCeccardi : Da #Letta non una parola sul caso Monte dei Paschi. Il candidato del #PD, paracadutato da Parigi, prosegue una camp… - diaboli70729354 : @MrBonghanow @_ComeIlVento_ @ChaniAtreides80 lascio a voi le deduzioni del caso - stardustkshop : * Il poster NON è garantito in quanto limitato a soli mille pezzi. Pertanto verrà spedito solo con l'acquisto del t… -