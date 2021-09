“Il calcio sta morendo”, l’allarme del presidente di A (Di martedì 21 settembre 2021) Ospite de L’aria che tira su La7, l’imprenditore cinematografico e presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero ha parlato, nuovamente, delle riaperture ai tifosi. Secondo quanto detto dal patron blucerchiato: “Abbiamo il 90 per cento di copertura vaccinale. In aereo si baciano in bocca, perché al cinema no? Abbiamo gli stadi: ce li fate aprire al 50 per cento a scacchiera, in pratica vuol dire il 25 per cento” TI PUÒ INTERESSARE ANCHE: “Nel calcio si omettono tante cose”, le accuse dell’ex Inter L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di martedì 21 settembre 2021) Ospite de L’aria che tira su La7, l’imprenditore cinematografico edella Sampdoria, Massimo Ferrero ha parlato, nuovamente, delle riaperture ai tifosi. Secondo quanto detto dal patron blucerchiato: “Abbiamo il 90 per cento di copertura vaccinale. In aereo si baciano in bocca, perché al cinema no? Abbiamo gli stadi: ce li fate aprire al 50 per cento a scacchiera, in pratica vuol dire il 25 per cento” TI PUÒ INTERESSARE ANCHE: “Nelsi omettono tante cose”, le accuse dell’ex Inter L'articolo proviene da Rompipallone - News sulnazionale e internazionale.

