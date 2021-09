“Il Bravo” di Tiziano in mostra a Venezia dal 22 settembre alle Gallerie dell’Accademia (Di martedì 21 settembre 2021) In arrivo una nuova iniziativa delle Gallerie dell’Accademia di Venezia che riporteranno a breve a casa Il Bravo di Tiziano, uno dei capolavori della pittura del Cinquecento. L’opera giovanile del pittore si trova attualmente al Kunsthistorisches Museum di Vienna. L’esposizione a Venezia avverrà dal 24 settembre al 20 gennaio 2022. Si tratta di una delle opere giovanili di Tiziano, poi entrata nelle collezioni imperiali austriache nel 1649. Solo nel 1990 è tornato eccezionalmente a Venezia. Il Bravo di Tiziano ritorna a Venezia per un’esposizione temporanea L’opera di Tiziano sarà a Venezia dal 24 settembre, quando prenderà ... Leggi su velvetmag (Di martedì 21 settembre 2021) In arrivo una nuova iniziativa delle Griediche riporteranno a breve a casa Ildi, uno dei capolavori della pittura del Cinquecento. L’opera giovanile del pittore si trova attualmente al Kunsthistorisches Museum di Vienna. L’esposizione aavverrà dal 24al 20 gennaio 2022. Si tratta di una delle opere giovanili di, poi entrata nelle collezioni imperiali austriache nel 1649. Solo nel 1990 è tornato eccezionalmente a. Ildiritorna aper un’esposizione temporanea L’opera disarà adal 24, quando prenderà ...

