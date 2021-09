Il boom dei contratti a termine traina l’occupazione. Nel secondo trimestre +111mila posizioni a tempo determinato. Calano gli infortuni da contagio e aumentano quelli tradizionali. Le morti bianche sono state 231 (Di martedì 21 settembre 2021) Anche i dati sull’occupazione del secondo trimestre confermano che il mercato del lavoro ha rialzato la testa. E che ancora una volta a trainarlo sono i contratti a termine. Nel secondo trimestre 2021 “l’input di lavoro, misurato in termini di Ula (Unità di lavoro equivalenti a tempo pieno), aumenta sia su base trimestrale (+3,2% rispetto al primo trimestre) sia su base annua (+18,3% rispetto al secondo trimestre 2020”. Questi sono i numeri che si ricavano dalla nota trimestrale sulle tendenze dell’occupazione pubblicata da Istat, ministero del Lavoro, Inps, Inail e Anpal. Nel secondo trimestre c’è ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 21 settembre 2021) Anche i dati suldelconfermano che il mercato del lavoro ha rialzato la testa. E che ancora una volta arlo. Nel2021 “l’input di lavoro, misurato in termini di Ula (Unità di lavoro equivalenti apieno), aumenta sia su base trimestrale (+3,2% rispetto al primo) sia su base annua (+18,3% rispetto al2020”. Questii numeri che si ricavano dalla nota trimestrale sulle tendenze delpubblicata da Istat, ministero del Lavoro, Inps, Inail e Anpal. Nelc’è ...

Advertising

fattoquotidiano : Boom di lavoratori lasciati a casa per ragioni disciplinari (+67% tra aprile e giugno). Il blocco dei licenziamenti… - fattoquotidiano : Ecco come funziona l''effetto domino' che ha portato al rialzo dei prezzi dell'energia (e non è colpa delle rinnova… - NuotatoriB : Boom di ascolti per Mediaset da parte dei nuotatori! - Libero_official : Boom dei mutui per il #bonusCasa introdotto da #Draghi, che abbatte le imposte e copre fino all'80% del prestito co… - giandomenic45 : @OrtigiaP @matteosalvinimi Al parlamento europeo è stata eletta con il Boom dei voti leghisti. Sempre la solita sto… -