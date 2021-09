Il bambino colpito alla gola da un somalo a Rimini ha lasciato l' ospedale

(Di martedì 21 settembre 2021) AGI - Il piccolo Tamim, il bimbo di sei anni rimasto ferito da una coltellata lo scorso 11 settembre adopo che unera andato in escandescenze a seguito di un controllo su un bus, + stato dimesso oggi dall'di. Lo rende noto Ausl Romagna in un bollettino medico. "Le sue condizioni di salute - viene spiegato - sono buone. Ieri sono stati rimossi i punti di sutura, con guarigione della ferita chirurgica, ed è stato eseguito un controllo con ecocolordoppler carotideo che ha mostrato l'ottimo risultato morfologico della procedura chirurgica effettuata". Il bimbo era stato ferito insieme ad altre quattro persone; lo straniero di 26 anni si trova in carcere.

