Ikea commercializza una base di ricarica wireless invisibile | soluzione geniale ed elegante per i nostri dispositivi

Leggi su computermagazine

(Di martedì 21 settembre 2021) La multinazionale del mobile componibile,, ha messo in commercio un prodotto decisamente interessante per gli amanti degli accessori tech per la casa, ovvero, unache risulta essere di fatto: ecco come funziona, vi spieghiamo tutto.di: i dettagliIl nuovo prodotto diha come al solito un nome particolare, in lingua svedese, precisamente SJÖMÄRKE, ed è appunto unapermobili. Ma come funziona? In poche parole viene posizionata non sopra le superfici, come qualsiasi normale, ma al di sotto delle stesse, in modo da appuntore il dispositivo che ci interessa senza ...