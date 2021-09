I misteri e gli arcani della vita prenatale. Chi siamo prima di nascere? (Di martedì 21 settembre 2021) L’intervista al Prof. Salvatore Mancuso – Policlinico Gemelli di Roma di Silvia Gambadoro “La nostra vita è un’opera d’arte, che lo sappiamo o no, che ci piaccia o no.” (Z. Bauman, L’arte della vita) La vita prenatale rappresenta una tappa dell’esistenza umana ancora avvolta in un’aura di mistero, e sebbene molti passi avanti siano stati compiuti dalla scienza, gli interrogativi dei futuri genitori restano numerosi. Di fatto, come la vita intrauterina possa influenzare il futuro del nascituro è sicuramente uno dei più affascinanti segreti racchiusi durante la gravidanza: un brevissimo periodo rispetto alla estensione della vita eppure così complesso e determinante. Per saperne di più abbiamo intervistato Salvatore Mancuso– Professore emerito ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 21 settembre 2021) L’intervista al Prof. Salvatore Mancuso – Policlinico Gemelli di Roma di Silvia Gambadoro “La nostraè un’opera d’arte, che lo sappiamo o no, che ci piaccia o no.” (Z. Bauman, L’arte) Larappresenta una tappa dell’esistenza umana ancora avvolta in un’aura di mistero, e sebbene molti passi avanti siano stati compiuti dalla scienza, gli interrogativi dei futuri genitori restano numerosi. Di fatto, come laintrauterina possa influenzare il futuro del nascituro è sicuramente uno dei più affascinanti segreti racchiusi durante la gravidanza: un brevissimo periodo rispetto alla estensioneeppure così complesso e determinante. Per saperne di più abbiamo intervistato Salvatore Mancuso– Professore emerito ...

