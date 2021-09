I furori di Francesca Donato, ieri No Euro, oggi No Vax, domani No Lega (Di martedì 21 settembre 2021) Con un misurato post categoricamente intitolato “Lascio la Lega” l’Eurodeputata Francesca Donato ha motivato la “sofferta” decisione: l’inspiegabile permanenza del suo partito in un governo che emana decreti “liberticidi” e calpesta – ripetutamente, mica una volta sola - “i valori in cui credo fermamente dell’uguaglianza, della libertà individuale e della dignità umana” di talché “nel rispetto prioritario dei parametri etici che la mia coscienza mi impone” continuerà a battersi per la minoranza No Vax (e l’ivermectina) e “coloro che credono ancora nei valori della Costituzione repubblicana e pongono al centro il rispetto dei diritti umani per tutti i cittadini”. Chiaro, no? Non è tanto che nel partito comandano Giorgetti e i governatori, prestando orecchio all’arroganza di presidi, mobilieri, ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 21 settembre 2021) Con un misurato post categoricamente intitolato “Lascio la” l’deputataha motivato la “sofferta” decisione: l’inspiegabile permanenza del suo partito in un governo che emana decreti “liberticidi” e calpesta – ripetutamente, mica una volta sola - “i valori in cui credo fermamente dell’uguaglianza, della libertà individuale e della dignità umana” di talché “nel rispetto prioritario dei parametri etici che la mia coscienza mi impone” continuerà a battersi per la minoranza No Vax (e l’ivermectina) e “coloro che credono ancora nei valori della Costituzione repubblicana e pongono al centro il rispetto dei diritti umani per tutti i cittadini”. Chiaro, no? Non è tanto che nel partito comandano Giorgetti e i governatori, prestando orecchio all’arroganza di presidi, mobil, ...

Advertising

nuccio10750691 : RT @HuffPostItalia: I furori di Francesca Donato, ieri No Euro, oggi No Vax, domani No Lega - HuffPostItalia : I furori di Francesca Donato, ieri No Euro, oggi No Vax, domani No Lega -