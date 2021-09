Highlights Olimpia Milano-Virtus Bologna 84-90 | basket finale Supercoppa 2021 VIDEO

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Ilcon glidi AX Armani ExchangeSegafredo, sfida valida comedelladi. Ad imporsi sono gli uomini di Scariolo, che guidano la partita fin dalle prime battute, dimostrando un’ottima solidità difensiva nei momenti chiave e buone percentuali d’attacco. Agli uomini di Messina, invece, non bastano Shields e Rodriguez in versione stellare, con il primo che è il miglior realizzatore di serata con 19 punti (e 17 per lo spagnolo compagno di squadra): termina 84-90 per le V nere, trascinate dal solito Pajola e dalle magie di Teodosic. Lafa sua laper la seconda volta nella sua storia, vendicando la sconfitta proprio contro ...

Advertising

sportface2016 : #Basket | #Supercoppa 2021, gli highlights della sfida tra #OlimpiaMilano e #Treviso (VIDEO) -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Olimpia

Sportface.it

Finale Supercoppa italiana 2020,Milano - Virtus Bologna 75 - 68: gliCondividi: Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su ...Il video con glidi Happy Casa Brindisi -Milano , prima semifinale della Supercoppa 2021 di basket. I lombardi sembrano essere in grado di controllare la partita al termine del primo tempo salvo ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Chiudiamo qui la nostra diretta e grazie per averci seguito. A Milano non bastano i 19 punti di Shields e i 17 di Rodriguez. Secondo titolo per la Virtus della sua ...Nella prima semifinale di Supercoppa italiana 2021 giocata nella Unipol Arena di Bologna, la Happy Casa Brindisi risorge e sopravanza l'Olimpia Milano con un parziale di 19-0, per giocare ...