Highlights e gol Norwich-Liverpool 0-3, EFL Cup 2021/2022 (VIDEO) (Di martedì 21 settembre 2021) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Norwich-Liverpool 0-3, match valido per il primo turno di EFL Cup 2021/2022. Takumi Minamino apre il match dopo quattro minuti di gioco su calcio d’angolo di Origi, e quest’ultimo firma il gol del raddoppio al 50? con un colpo di testa vincente su cross di Tsimikas. All’80’ ancora Minamino trova il terzo gol con una splendida conclusione. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 21 settembre 2021) Ilcon glie i gol di0-3, match valido per il primo turno di EFL Cup. Takumi Minamino apre il match dopo quattro minuti di gioco su calcio d’angolo di Origi, e quest’ultimo firma il gol del raddoppio al 50? con un colpo di testa vincente su cross di Tsimikas. All’80’ ancora Minamino trova il terzo gol con una splendida conclusione. SportFace.

Advertising

SkySport : ?? LOB PERFETTO DI INSIGNE ? Tocco vincente di Osimhen ? Primo gol in questa Serie A per il nigeriano ? ??? UDINESE-N… - Inter : ?? | HIGHLIGHTS Inter 6 bellissima ???? Rivediamo tutti i gol della partita di San Siro ?? - sportli26181512 : Atalanta-Sassuolo 2-1: video, gol e highlights: Dopo il successo di Salerno, l'Atalanta batte anche il Sassuolo e t… - sportli26181512 : Fiorentina-Inter 1-3: video, gol e highlights: L'Inter vince in rimonta 3-1 contro la Fiorentina e torna in testa a… - sportli26181512 : RKC Waalwijk-Willem II 1-2: Nel match valido per la sesta giornata della EREDIVISIE OLANDESE, il duello tra Willem… -