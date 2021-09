Ha giocato due Mondiali ed era latitante da 17 anni: arrestato a Napoli (Di martedì 21 settembre 2021) Dopo 17 anni di latitanza, è stato arrestato l'ex calciatore della Nazionale colombiana Antony de Avila Charris. 'El pitufo' era una delle stelle sudamericane di maggior spicco negli anni '80-'90. Al termine della carriera aveva cambiato vita, scegliendo la strada della delinquenza. Antony Charris, infatti, era noto alle Forze dell'Ordine per essere uno dei Narcos trasferitisi in Italia dalla Colombia. Il suo giro di 'affari' si sviluppava soprattutto a Napoli dove è stato arrestato proprio nelle ultime ore. Charris era ricercato dal 2004, anno in cui era stato scarcerato dopo 3 anni di detenzione. Pochi giorni fa era stato avvistato a Napoli in compagnia di due trafficanti, e la Polizia ha iniziato le indagini. Non è stato difficile identificarlo e arrestarlo ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 21 settembre 2021) Dopo 17di latitanza, è statol'ex calciatore della Nazionale colombiana Antony de Avila Charris. 'El pitufo' era una delle stelle sudamericane di maggior spicco negli'80-'90. Al termine della carriera aveva cambiato vita, scegliendo la strada della delinquenza. Antony Charris, infatti, era noto alle Forze dell'Ordine per essere uno dei Narcos trasferitisi in Italia dalla Colombia. Il suo giro di 'affari' si sviluppava soprattutto adove è statoproprio nelle ultime ore. Charris era ricercato dal 2004, anno in cui era stato scarcerato dopo 3di detenzione. Pochi giorni fa era stato avvistato ain compagnia di due trafficanti, e la Polizia ha iniziato le indagini. Non è stato difficile identificarlo e arrestarlo ...

