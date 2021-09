Guterres | ' Su Covid e clima mondo mai così diviso | siamo sull' orlo dell' abisso'

Advertising

globalistIT : Il segretario generale dell'Onu #ONU #vaccini #egoismo - ladibbi : #Guterres ha lanciato l’allarme. Di nuovo. “Siamo sull’orlo dell’abisso”. Un assaggio è stata questa estate. “Si pr… - ros_spe : #covid Guterres: 'Mondo mai così minacciato e diviso, siamo sull'orlo dell'abisso' In Italia manifestano per non… -

Ultime Notizie dalla rete : Guterres Covid

Situazione ulteriormente peggiorata da ciò che più preoccupa: l'aumento delle ... Il segretario generale basa la prima parte del suo intervento sul tema dei farmaci anti -aggiungendo che ...outstream "Ile la crisi del clima hanno messo in luce profonde fragilità come società e come pianeta - ha proseguito- . Le persone che serviamo e rappresentiamo possono perdere ..."Gli Usa guideranno il mondo verso un futuro più pacifico" dice il presidente Usa nel suo primo intervento a Palazzo di Vetro, "useremo l'esercito solo come ultima risorsa". "Siamo pronti a riprende p ...Il segretario generale delle Nazioni Unite: "La maggioranza del mondo più ricco si è vaccinata, oltre il 90% degli africani sta ancora aspettando la prima dose" ...