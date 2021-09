Guerre stellari in arrivo? Il dibattito al Centro studi americani (Di martedì 21 settembre 2021) “Di chi è lo spazio?” Con questa provocazione il direttore del Centro studi americani (Csa), Roberto Sgalla, ha aperto oggi il dibattito “Lo spazio come warfighting domain: tra nuove sfide e antiche rivalità”. Al Centro dell’evento, la riflessione sulla natura dello spazio quale nuovo luogo delle attività umane che, come tale, dev’essere difeso e protetto. Sulla dimensione, appunto, militare e securitaria dell’ambiente extra atmosferico sono intervenuti il presidente della delegazione italiana all’Assemblea parlamentare della Nato, Luca Frusone, lo Space director Europe di Lockheed Martin, Nik Smith, il consigliere militare del presidente del Consiglio, generale Luigi De Leverano, e il presidente dell’Enac, Pierluigi Di Palma. LA SFIDA ITALIANA “Lo spazio è qualcosa di imminente” ha detto l’onorevole ... Leggi su formiche (Di martedì 21 settembre 2021) “Di chi è lo spazio?” Con questa provocazione il direttore del(Csa), Roberto Sgalla, ha aperto oggi il“Lo spazio come warfighting domain: tra nuove sfide e antiche rivalità”. Aldell’evento, la riflessione sulla natura dello spazio quale nuovo luogo delle attività umane che, come tale, dev’essere difeso e protetto. Sulla dimensione, appunto, militare e securitaria dell’ambiente extra atmosferico sono intervenuti il presidente della delegazione italiana all’Assemblea parlamentare della Nato, Luca Frusone, lo Space director Europe di Lockheed Martin, Nik Smith, il consigliere militare del presidente del Consiglio, generale Luigi De Leverano, e il presidente dell’Enac, Pierluigi Di Palma. LA SFIDA ITALIANA “Lo spazio è qualcosa di imminente” ha detto l’onorevole ...

