Guendalina Tavassi | l’ex marito replica dopo essere stato accusato di averla picchiata | la sua verità VIDEO

(Di martedì 21 settembre 2021) Man mano si sta sviscerando l’intricata vicenda che riguarda l’aggressione subita dae in queste ore le accuse sembrano cadute sul suo ex. La donna, infatti, tra le sue Instagram Stories ha lasciato intendere che ad aggredirla siaproprio Umberto. Subitola diffusione di queste accuse così gravi, però, l’uomo L'articolo proviene da KontroKultura.

è tornata a parlare dell'aggressione subita su Instagram Story. Qualche giorno l'ex naufraga vip dell' Isola dei famosi ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rivelato: '...L'ex marito diUmberto D'Aponte lamenta su Instagram di essere stato bloccato su Whatsapp dal numero della figlia.spiega: "Ho dovuto farlo, me lo hanno imposto le autorità" e racconta ...Nuovo capitolo nella vicenda della separazione tra Guendalina Tavassi e l’ex marito Umberto d’Aponte. “Va beh piccola, ci rifaremo da vicino”, ha scritto l’ex marito di Guendalina Tavassi… Leggi ...Umberto D'Aponte ha replicato alle gravi accuse poste da Guendalina Tavassi, sua ex moglie: ecco cosa sta succedendo ...