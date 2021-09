Guenda Goria replica ad Enock e interviene anche il fidanzato Mirko Gancitano – VIDEO

(Di martedì 21 settembre 2021) Botta e risposta social traed, ex concorrenti del Grande Fratello Vip alle prese con un “litigio” a distanza dai toni forti e definiti.adha accusatodi incoerenza dopo aver attaccato suo fratello Mario Balotelli ma preso le difese... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

...è stato quandosi è cambiato gli slip nel letto accanto a Ainett, con la vippona completamente ignara di quello che stava accadendo. In difesa dell'uomo sono scese in campo sia la figlia...Enock Barwuah replica ain virtù delle dichiarazioni con cui ha difeso suo padre Amedeo, in seguito al comportamento con Ainett. In questi ultimi giorni, la faccenda legata ad Amedeocon la modella Ainett ...Guenda Goria replica ad Enock e interviene anche il fidanzato Mirko Gancitano: ecco cosa è successo dopo la puntata del Grande Fratello Vip.Amedeo Goria ha forse dimenticato di essere sotto l'occhio attento del "Grande Fratello" e così si è lasciato andare ad alcune rivelazioni sconcertanti ...