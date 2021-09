Gualtieri: faremo agenzia per investimenti a Roma (Di martedì 21 settembre 2021) Roma – “Vogliamo due agenzie importanti a Roma. La prima per gli investimenti. Non solo per promuoverli ma per accompagnare gli investitori dentro le strutture in modo che possano avere certezza di tempi e procedure, che sono elementi che di solito frenano gli investitori nella nostra città. E quella per le politiche abitative”. Così il candidato sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, nel corso di un dibattito al suo comitato sulla riforma dei poteri di Roma Capitale. (agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di martedì 21 settembre 2021)– “Vogliamo due agenzie importanti a. La prima per gli. Non solo per promuoverli ma per accompagnare gli investitori dentro le strutture in modo che possano avere certezza di tempi e procedure, che sono elementi che di solito frenano gli investitori nella nostra città. E quella per le politiche abitative”. Così il candidato sindaco diper il centrosinistra, Roberto, nel corso di un dibattito al suo comitato sulla riforma dei poteri diCapitale. (Dire)

