Green pass scaduto e docenti e ATA allontanati dalla scuola durante l’orario di lavoro: servono indicazioni dal Ministero (Di martedì 21 settembre 2021) A questo punto serve un intervento del Ministero: sono troppi i casi di insegnanti e personale ATA che vengono invitati a lasciare il lavoro durante l'orario di servizio per il Green pass scaduto in piena giornata di lavoro. Anche i sindacati già si sono mossi e hanno chiesto chiarimenti a Viale Trastevere. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 21 settembre 2021) A questo punto serve un intervento del: sono troppi i casi di insegnanti e personale ATA che vengono invitati a lasciare ill'orario di servizio per ilin piena giornata di. Anche i sindacati già si sono mossi e hanno chiesto chiarimenti a Viale Trastevere. L'articolo .

Advertising

borghi_claudio : SEMPRE ASSENTE IL DECRETO GREEN PASS LAVORO IN GAZZETTA UFFICIALE. Sarà MOLTO divertente andare a leggere le differ… - VittorioSgarbi : Da vaccinato non mi sento affatto minacciato da uno che non l’ha fatto: è un problema suo. Se non c’è un obbligo di… - RobertoBurioni : I novax stanno proponendo un referendum sul green pass. Invito tutti a firmare così una volta per tutte ci contiamo… - Cate98584598 : @TheJackSparrow Se la classe è tutta con il green pass si riduce il tutto in 7gg di quarantena e obbligo di tampone… - fiftyness : RT @LisaMarinaro1: Non si può andare al lavoro senza Green Pass. Ma senza contratto, sì. -