Green pass scade durante la lezione, insegnante di sostegno allontanata dalla scuola (Di martedì 21 settembre 2021) Riccione, 21 set — Una disavventura davvero grottesca quella capitata alla professoressa di un istituto superiore di Riccione, a cui è scaduto il Green pass nel bel mezzo dell'ora di lezione e ha ricevuto dal preside il categorico ordine di lasciare la scuola. A peggiorare la situazione, il fatto che la donna è l'insegnante di sostegno di una bambina epilettica, la quale si è vista «abbandonare» dalla tutrice. Una scena decisamente spiacevole e molto poco umana. «Dovevo lavorare sino a mezzogiorno — racconta al Corriere di Romagna la prof —, ma all'improvviso, mentre ero in classe, sono stata convocata dal preside. Invitata ad esibire il mio Green pass, dopo i controlli del caso, sono stata invitata ad uscire».

