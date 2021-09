Green pass, Salvini “Lega ha sfumature diverse, noi per equilibrio” (Di martedì 21 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “La Lega ha sfumature diverse, però noi vogliamo mantenere insieme salute e lavoro. Sarà la storia a dire dopo questo anno e mezzo tragico se abbiamo fatto tutto giusto o se abbiamo sbagliato. Adesso l’Italia è tra i paesi più vaccinati d’Europa volontariamente, io ho sempre detto che non si può imporre l’obbligo vaccinale perchè amo la democrazia e la libertà di scelta e l’obbligo non mi piace”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite a Porta a Porta su Rai1 sul tema Green pass. “Noi stiamo chiedendo di estendere i tamponi rapidi gratuiti che sono l’unico modo per individuare il contagio e bloccare il focolaio. La posizione della Lega è di equilibrio tra chi cerca l’obbligo vaccinale indistinto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Laha, però noi vogliamo mantenere insieme salute e lavoro. Sarà la storia a dire dopo questo anno e mezzo tragico se abbiamo fatto tutto giusto o se abbiamo sbagliato. Adesso l’Italia è tra i paesi più vaccinati d’Europa volontariamente, io ho sempre detto che non si può imporre l’obbligo vaccinale perchè amo la democrazia e la libertà di scelta e l’obbligo non mi piace”. Lo ha detto il segretario della, Matteo, ospite a Porta a Porta su Rai1 sul tema. “Noi stiamo chiedendo di estendere i tamponi rapidi gratuiti che sono l’unico modo per individuare il contagio e bloccare il focolaio. La posizione dellaè ditra chi cerca l’obbligo vaccinale indistinto ...

