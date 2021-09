Green Pass, il sindacato: “Per le famiglie è l’unica soluzione e lo vogliono anche colf e badanti. Niente paura se non si usano app” (Di martedì 21 settembre 2021) Si fa presto a dire Green Pass anche per colf e badanti, categoria che riguarda oltre 1 milione di persone in Italia. Ma chi li verifica poi? E come si fa? Ma soprattutto, come fa a vaccinarsi chi è tra le fila dei 176mila addetti che sono per la maggior parte in attesa di regolarizzazione da oltre un anno, visto che la maggior parte delle pratiche relative alla sanatoria dell’estate 2020 è ancora ferma e nell’attesa si possiede solo un codice fiscale provvisorio numerico? E ancora, che dire di tutti gli europei dell’est che si sono vaccinati con lo Sputnik che in Europa non è riconosciuto? Non dovranno mica andare tutti a farsi un tampone ogni due giorni a spese proprie o del datore di lavoro? Le problematiche, insomma, non sono poche. Il presidente di Assindatcolf, Andrea Zini, è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 settembre 2021) Si fa presto a direper, categoria che riguarda oltre 1 milione di persone in Italia. Ma chi li verifica poi? E come si fa? Ma soprattutto, come fa a vaccinarsi chi è tra le fila dei 176mila addetti che sono per la maggior parte in attesa di regolarizzazione da oltre un anno, visto che la maggior parte delle pratiche relative alla sanatoria dell’estate 2020 è ancora ferma e nell’attesa si possiede solo un codice fiscale provvisorio numerico? E ancora, che dire di tutti gli europei dell’est che si sono vaccinati con lo Sputnik che in Europa non è riconosciuto? Non dovranno mica andare tutti a farsi un tampone ogni due giorni a spese proprie o del datore di lavoro? Le problematiche, insomma, non sono poche. Il presidente di Assindat, Andrea Zini, è ...

VittorioSgarbi : Da vaccinato non mi sento affatto minacciato da uno che non l'ha fatto: è un problema suo. Se non c'è un obbligo di… - RobertoBurioni : I novax stanno proponendo un referendum sul green pass. Invito tutti a firmare così una volta per tutte ci contiamo… - borghi_claudio : SEMPRE ASSENTE IL DECRETO GREEN PASS LAVORO IN GAZZETTA UFFICIALE. Sarà MOLTO divertente andare a leggere le differ…

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass Elezioni Roma, nel comitato di Michetti chiedono il "perdono cattolico" per i no vax ... a due settimane dalla chiusura della campagna elettorale e con il tema del green pass e dei vaccini sempre all'ordine del giorno nazionale. ©

A far il badante chiameremo Speranza Secondo il Sole 24 Ore ci sono almeno 600.000 colf che non dispongono del green pass in quanto non si sono mai vaccinate. Ma secondo un'associazione di categoria, la Assindatcolf, il numero di collaboratrici familiari al momento non immunizzate, comprendendo nel calcolo le ...

Green pass: gli adempimenti privacy Altalex Vaccini, Pfizer chiede l’ok per i bambini dai 5 agli 11 anni Gli Stati Unii aprono ai viaggiatori dall’Unione Europea. Da inizio ottobre Green Pass obbligatorio per entrare in Vaticanp ...

Green Pass, aziende con meno 15 dipendenti possono sostituire i No Vax sospesi Le imprese e le aziende con meno di 15 dipendenti potranno sostituire i lavoratori sospesi perché non in possesso del Green Pass. Il tutto per un totale di 20 giorni in due tranche da 10, fino al 31 d ...

