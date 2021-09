Green Pass, il caso NaturaSì: l’azienda contribuirà ai tamponi per i dipendenti: “Babele di voci, difficile distinguere la verità” (Di martedì 21 settembre 2021) NaturaSì contribuirà a pagare i tamponi ai dipendenti che non si vaccineranno. Lo ha annunciato il presidente Fabio Brescacin con una lettera indirizzata ai 1.650 dipendenti della catena di supermercati bio. È la prima impresa in Italia ad attuare una misura simile, in vista dell’entrata in vigore, il 15 ottobre, del decreto che vieterà a chi è sprovvisto di Green Pass l’ingresso in luoghi di lavoro pubblici o privati. L’intento – si legge nella lettera – è rispettare “la libertà di ognuno e per evitare discriminazioni nell’ambito del lavoro, in modo da permettere a tutti di svolgere regolarmente i propri compiti in azienda”. Brescacin, 66 anni, è stato un pioniere della distribuzione all’ingrosso di prodotti biologici e biodinamici, ispirati alle teorie di Rudolf ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 settembre 2021)a pagare iaiche non si vaccineranno. Lo ha annunciato il presidente Fabio Brescacin con una lettera indirizzata ai 1.650della catena di supermercati bio. È la prima impresa in Italia ad attuare una misura simile, in vista dell’entrata in vigore, il 15 ottobre, del decreto che vieterà a chi è sprovvisto dil’ingresso in luoghi di lavoro pubblici o privati. L’intento – si legge nella lettera – è rispettare “la libertà di ognuno e per evitare discriminazioni nell’ambito del lavoro, in modo da permettere a tutti di svolgere regolarmente i propri compiti in azienda”. Brescacin, 66 anni, è stato un pioniere della distribuzione all’ingrosso di prodotti biologici e biodinamici, ispirati alle teorie di Rudolf ...

