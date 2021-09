Green Pass: asse Giorgetti - governatori spacca Lega. Salvini 'sto con loro', gli ultrà no (Di martedì 21 settembre 2021) Da Giorgetti a Fedriga, l'appoggio dell'anima moderata della Lega all'estensione del Green Pass divide il partito Leggi su tg.la7 (Di martedì 21 settembre 2021) Daa Fedriga, l'appoggio dell'anima moderata dellaall'estensione deldivide il partito

Advertising

borghi_claudio : SEMPRE ASSENTE IL DECRETO GREEN PASS LAVORO IN GAZZETTA UFFICIALE. Sarà MOLTO divertente andare a leggere le differ… - VittorioSgarbi : Da vaccinato non mi sento affatto minacciato da uno che non l’ha fatto: è un problema suo. Se non c’è un obbligo di… - RobertoBurioni : I novax stanno proponendo un referendum sul green pass. Invito tutti a firmare così una volta per tutte ci contiamo… - mtracca : Penso che sia passata da un pezzo l’ora della sveglia. Continuiamo a dormire ???????????????????? Tampone scade durante la l… - lucadome76 : @ilriformista E @gparagone lo difendeva pure -