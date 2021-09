Grande Fratello VIP può chiudere anticipatamente? La situazione (Di martedì 21 settembre 2021) Il Grande Fratello Vip non è partito benissimo, gli ascolti calano di puntata in puntata. La situazione non è facile. Si rischia la chiusura? Grande Fratello Vip (Facebook)Come ogni anno, il Grande Fratello si presenta al nostro degli ascolti in prima fila. Quest’anno, però, qualcosa non sta andando nel verso giusto. Gli ascolti non sono affatto soddisfacenti e potrebbero portare alla clamorosa chiusura in anticipo. Questo farà scattare sicuramente Alfonso Signorini e la produzione ai ripari. Le motivazioni possono essere tantissime, da un competitor seguitissimo oppure dalle persone che ormai non sono più attirati da dinamiche che sembrano ripetersi ogni anno. Altra motivazione può derivare da un casto che, almeno per il momento, è molto lontano ... Leggi su chenews (Di martedì 21 settembre 2021) IlVip non è partito benissimo, gli ascolti calano di puntata in puntata. Lanon è facile. Si rischia la chiusura?Vip (Facebook)Come ogni anno, ilsi presenta al nostro degli ascolti in prima fila. Quest’anno, però, qualcosa non sta andando nel verso giusto. Gli ascolti non sono affatto soddisfacenti e potrebbero portare alla clamorosa chiusura in anticipo. Questo farà scattare sicuramente Alfonso Signorini e la produzione ai ripari. Le motivazioni possono essere tantissime, da un competitor seguitissimo oppure dalle persone che ormai non sono più attirati da dinamiche che sembrano ripetersi ogni anno. Altra motivazione può derivare da un casto che, almeno per il momento, è molto lontano ...

trash_italiano : Jo Squillo partita con le migliori intenzioni indossando il niqab. Ma poi è terminata con Jo: 'ma come fanno a viv… - Corriere : Gf Vip, Jo Squillo indossa il niqab: solidarietà per le sorelle di Kabul - trash_italiano : Tale e Quale Show 2020 3.524.000 18,90% 2021 3.969.000 22,50% Grande Fratello Vip 2020 2.440.000 14,77% 2021 2.001.000 14,70% - AnnaCaliendo14 : @MediasetPlay Il grande fratello è solo un modo x fare litigare tutti e x chi vince e perde ! Alcuni non sono conte… - TV_Italiana : Per #GFVIP, questa sesta edizione sembra l'inizio della fine. -