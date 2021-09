Gorizia | conto alla rovescia per Gusti off | giovedì l' inaugurazione dei cinque ' borghi del gusto'

Advertising

il_piccolo : Parcheggi gratuiti per tre giorni -

Ultime Notizie dalla rete : Gorizia conto

Il Piccolo

Tutto pronto per l'edizione 2021 di Gusti Off a. È iniziato ilalla rovescia per Gusti off, la cui inaugurazione si svolgerà giovedì 23 settembre, alle 17.30 , in piazza Vittoria a, alla presenza del governatore del Friuli ...Stellio Cerqueni, 88 anni, nato in Serbia ma residente a Monfalcone, in provincia di, lo scorso venerdì ha ucciso la figlia Dorjana cercando la forza tra le pagine di un diario . Ma un...Lungo il tragitto per raggiungere la casa della figlia l'uomo ha riletto le 60 pagine colme di odio, forse per avere la forza per ucciderla ...Nel corso dell’ultima visita di don Baldas sono stati ordinati 13 nuovi sacerdoti: ora sono impegnati anche in Costa d’Avorio ...